В распространенной правонарушителями информации высказывалось одобрительное отношение к действиям российских оккупантов.

На Донетчине двум мужчинам сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификация оккупантов.

Об этом сообщили в Отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, с апреля по июль 2022 года двое жителей городов Славянск и Покровск неоднократно размещали на собственных аккаунтах в социальной интернет-сети публикации антиукраинского содержания, тем самым распространяя их среди других пользователей.

В данных материалах оправдывались преступные действия незаконных формирований так называемой "ДНР", которые воевали против Вооруженных сил Украины, и прославлялись их главари. Кроме того, в распространенной правонарушителями информации выражалось одобрительное отношение к действиям российских оккупантов и, в частности, чеченских наемников, которые осуществили военное вторжение на территорию Украины.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры мужчинам сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификація оккупантов (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНИАН, в Одессе трое злоумышленников продавали настройки к запрещенным в Украине российским телеканалам, пропагандирующим войну и насилие.