Приобрели доступ к онлайн-трансляции контента с пропагандой РФ более 2 тыс. пользователей.

В Одессе трое злоумышленников продавали настройки к запрещенным в Украине российским телеканалам, пропагандирующим войну и насилие.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что злоумышленники на территории Одессы и Одесской области осуществляли настройки телеприставок, спутникового и интернет-телевидения, плейлистов с каналами вещания страны-агрессора и продавали пользователям. Для пропаганды своих услуг злоумышленники создавали и администрировали вебресурсы.

"Установлено, что приобрели доступ к онлайн-трансляции контента с пропагандой, фейками и призывами к геноциду украинцев более 2 тыс. пользователей. Заработок от такого бизнеса колебался в пределах 4 тыс. долларов в месяц", - говорится в сообщении.

В ходе проведения обысков по месту проживания злоумышленников полицейские изъяли около 70 ІРТV-приставок, настроенных и готовых к использованию, а также компьютерную технику, которая использовалась в противоправной деятельности. Вещественные доказательства направлены на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос об объявлении фигурантам подозрения.

Действия сообщников следствие квалифицировало по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

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