Сейчас уже налажены маршрут, техника и все необходимое для эвакуации населения.

С Донетчины эвакуировались более миллиона местных жителей, сейчас в регионе остались около 340 тысяч местного населения.

Так, примерно 20,4% жителей остались в своих домах, все остальные уже эвакуировались в безопасные места. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На 24 февраля постоянно проживало 1 млн 670 тыс. населения на подконтрольной территории Донецкого региона. Осталось где - то 340 тыс. населения", - отметил глава ОВА.

"Это достаточно большое количество, их также необходимо размещать по всей территории Украины в относительно безопасных областях", - отметил он, однако добавил, что администрация работает над тем, чтобы эвакуация была еще более эффективной.

По его словам, сейчас уже налажены маршрут, техника и все необходимое для эвакуации, однако существует проблема с конечными местами временного пребывания эвакуированных дончан.

Напомним, украинские бойцы сдерживают российскую армию на границе Луганской и Донецкой областей, россиянам не удалось продвинуться на Донетчину и перерезать дорогу Бахмут – Лисичанск.

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