Пожар в жилом доме тушили более двух десятков спасателей.

В Одессе произошел необычный пожар, который сопровождался смертью человека. На текущий момент не совсем ясно, от чего погиб пострадавший.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня в 04:53 поступило сообщение о пожаре по улице Ефима Геллера.

"По прибытию на место вызова спасателями было установлено, что горит крыша, чердак и домашнее имущество в частном доме. Пожар ликвидировали в 05:34 на площади 15 кв. м", - рассказали в управлении.

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В то же время местные Телеграм-каналы сообщили, что в частном доме взорвался газовый котел. На дверях здания найдено завещание, якобы написанное владельцем жилья, с определенными пожеланиями. В частности, мужчина написал, что отказывается от экспертизы своего тела, не хочет быть посмертным донором и похороненным в земле. Настаивает на кремации и на том, чтобы его пепел развеяли в любом месте.

Также в соцсетях пишут, что мужчина якобы самостоятельно облил дом легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, а его самого нашли с пакетом на голове и в маске с трубкой, которая вела к баллону с азотом.

Еще самоубийства в Одессе

Недавно в одном из отелей города біл найден мертвым военнослужащий - мужчина, по предварительным данным, повесился на своем ремне на дверной ручке. УНИАН стали известны некоторые подробности этой истории: в те дни, когда военный проживал в гостинице, он был не на службе, а причиной его поступка, по некоторым данным, стали семейные (личные) неурядицы.

А в марте другой одессит совершил попытку самоубийства в самурайском стиле - порезал себе живот ножом. Правда медикам удалось его спасти и доставить в больницу.

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