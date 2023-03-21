В Одесской области госпитализировали мужчину, который порезал себе живот во время попытки самоубийства.
Об этом сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Одесской области.
Как отмечается, событие произошло в селе Монаши Белгород-Днестровского района.
"На вызов о ножевом ранении медики прибыли менее чем за 5 минут. На месте выяснилось, что 33-летний мужчина совершил попытку самоубийства. В тяжелом состоянии, с колото-резаной раной передней брюшной стенки, он был экстренно доставлен в Белгород-Днестровскую городскую больницу", - говорится в сообщении.
Странные смерти в Одесской области
Недавно в Одесской области мужчина убил жену-инвалида и совершил самоубийство. Мужчина найден повешенным в хлеву частного дома. В дальнейшем в доме обнаружили мертвой жену мужчины - у женщины - инвалида 1-й группы было перерезано горло.
Перед этим в городе Подольск Одесской области правоохранители задержали женщину по подозрению в жестоком убийстве собственной матери.
А совсем недавно в Одессе два человека погибли, упав с 14-го этажа жилого дома.