Правоохранитель знал потерпевших и пугал наказанием за невыполнение родительских обязанностей.

В Одессе полицейский требовал деньги у супругов, маленький ребенок которых погиб, выпав из окна многоэтажки в начале мая. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

На преступных действиях разоблачен сотрудник роты тактическо-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Одесской области, который лично знал потерпевших. Узнав, что у его знакомой погиб сын, он решил заработать на горе семьи.

"Требовал от матери малыша 1 тыс. долларов за решение вопросов со следователем о закрытии уголовного производства по факту гибели малыша. И говорил, мол, если она даст деньги, родителей не привлекут к ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком", - рассказали в прокуратуре.

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По данным пресс-службы, патрульного задержали во время получения части взятки - 600 долларов. Сейчас ему сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения взятки (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Решаются вопросы об избрании полицейскому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Что известно о гибели малыша

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, трагедия произошла на проспекте Добровольского. Семья, потерявшая ребенка, вполне благополучна.

"Родители не были замечены в злоупотреблении алкоголем и тому подобное. Это небогатая семья, которая очень переживает из - за потери ребенка", - добавил правоохранитель. Во время трагедии, матери ребенка не было дома, а отец отошел ненадолго.

Трагедия произошла вечером 5 мая в Одессе. 2-летний мальчик выпал из окна балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома. Когда отец отошел в комнату, малыш с помощью стульчика добрался до подоконника, оперся на москитную сетку и выпал. Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется только положительно.

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