Военнослужащий якобы не сам снимал номер, узнали журналисты.

В Одессе в одном из отелей найден мертвым военнослужащий.

Как подтвердили УНИАН в правоохранительных органах, мужчина, по предварительным данным, повесился. По информации источника, военный снимал номер в гостинице якобы еще с одним человеком и жил там несколько дней.

"В полицию поступила информация, что человек закрылся в номере. Когда дверь открыли, мужчина был обнаружен мертвым", - сообщил источник. По факту чрезвычайного происшествия начато производство по ст. 115 УК (Умышленное убийство) с пометкой "самоубийство".

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В соцсетях также распространена информация о том, что в номере якобы найдено "серое вещество" и два десятка патронов. Погибший был стрелком в десантно-штурмовой роте, а самоубийство совершил с помощью ремня - повесился на дверной ручке. Так ли это, - в правоохранительных органах пока не комментируют.

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Напомним, 22 апреля в Одессе произошло жуткое событие. На проспекте Добровольского в одной из жилых многоэтажек мужчина зарезал свою тетю и после этого совершил самоубийство, прыгнув из окна 8-го этажа.

Ранее, 30 марта, на территории военного городка во Львовской области нашли мертвым военнослужащего Национальной гвардии с огнестрельным ранением. По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, 42-летний военный совершил самоубийство.

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