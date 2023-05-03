Злоумышленники "сливали" данные своему знакомому гражданину РФ.

В Одессе коммунальщик с приятелем собирал данные о колоннах Вооруженных сил Украины, которые шли на передовую.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, фигурант - пророссийски настроенный житель села Крыжановка и его товарищ. Установлено, что они собирали информацию о перемещении, движении и расположении колонны военной техники ВСУ, которая двигалась из Одессы на фронт.

"Эти данные приятели присылали через мессенджер своему знакомому - гражданину России. Отправляя видеозапись военной техники, мужчины хорошо осознавали, что эта информация будет использована врагом в ущерб государственной безопасности Украины", - добавили в пресс-службе.

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Сейчас оба обвиняемых находятся под стражей, а в суд направлен обвинительный акт по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным УСБУ в Одесской области, специалисты которого расследовали дело, оба фигуранта - информаторы российских спецслужб - задержаны в марте этого года в Одессе.

"Злоумышленники собирали разведданные о местах расположения подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов критической инфраструктуры на территории региона. Прежде всего их интересовала информация о перемещении колонн с военной техникой, а также позиции систем противовоздушной обороны ВСУ", - рассказали в спецслужбе.

Вражескими приспешниками являются двое местных жителей, один из них - работник коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы".

Установлено, что российская спецслужба дистанционно привлекла их к сотрудничеству. В поле зрения врага они попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывали среди окружающих. Разведданные приятели передавали в виде электронных фото- и видеофайлов с описанием прилегающей местности.

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3 мая в полиции сообщили, что была разоблачена 46-летняя жительница Одессы, которая в социальных сетях продвигала антиукраинские нарративы. Женщина призвала ради воссоединения с Россией терпеть бомбардировки оккупантов.

Правоохранители узнали, что в приложении TikTok злоумышленница во время прямого эфира заявила о любви к РФ и утверждала, что ждет российского диктатора Владимира Путина.

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