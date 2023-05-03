Коллаборантка может отправиться в тюрьму на 15 лет.

В Одессе местная жительница ради воссоединения с РФ призвала терпеть бомбардировки оккупантов.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, правоохранители разоблачили 46-летнюю одесситку, которая в социальных сетях продвигала антиукраинские нарративы.

В частности, установлено, что в приложении Tik Tok она вела прямой эфир, во время которого заявила о любви к Российской Федерации. При этом фигурантка утверждала, что ждет в Одессе кремлевского вождя Владимира Путина и ради этого нужно перетерпеть бомбардировки.

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"Она сказала, что готова терпеть боевые действия, чтобы навсегда воссоединиться с россиянами", - рассказали в управлении.

Как сообщается, у интернет-агитатора изъяли мобильный телефон, с которого она выступала перед зрителями. Проведена портретная экспертиза, собраны другие доказательства и фигурантке сообщили о подозрении в коллаборационизме (ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Материалы направлены в суд. Одесситке грозит до 15 лет заключения.

Война в Украине - предатели в Одессе

Как ранее сообщал УНИАН, недавно в Одесской области задержали предателя, который "сливал" оккупантам информацию об обороне местных заводов.

Также стало известно, что в Одессе будут судить супругов российских шпионов, которые несколько лет находились в городе в "режиме ожидания".

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