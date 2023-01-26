Предатель работал в СБУ Запорожской области.

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачило сотрудника одного из подразделений Службы в Запорожской области, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу российских спецслужб.

Как говорится в сообщении СБУ, после полномасштабного вторжения он начал скрытно собирать установочные данные своих коллег по службе и секретную информацию о материалах досудебного расследования резонансных дел.

"Советую осознать всем: СБУ – это не место для агентов кремля и людей, которые не верят в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу – должен ответить по закону", – прокомментировал ситуацию глава СБУ Василий Малюк.

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В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения") должностному лицу сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержание коллаборантов и предателей в Украине

В Украине постоянно задерживают предателей нашего государства и российских агентов. Так, была задержана группа предателей, которые координировали ракетные удары РФ по Днепру. В последние дни предателей также задерживали в Одесской и Кировоградской областях.

Всего с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Служба безопасности Украины начала более 1,5 тыс. уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа. Более 340 дел против госизменников и шпионов направлено в суд.

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