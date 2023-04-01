Открыто два уголовных производства.

Вследствие взрыва гранаты во Львовской многоэтажке вечером пятницы, 31 марта, один человек погиб, один был ранен.

Как установили правоохранители, снаряд, вероятно, ручная граната наступательная, взорвался в одной из квартир дома на улице Замарстиновской около 22:30,

"В результате взрыва гость, 44-летний житель Чернигова, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, а хозяин квартиры, 52-летний львовянин, госпитализирован с тяжелыми травмами", - рассказали в полиции Львовской области.

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На месте происшествия работали взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины. Продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.

Сейчас по факту взрыва гранаты, который привел к смерти человека, открыто два уголовных производства-относительно незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и умышленного убийства (ч. 1 ст. 262, ч. 2 ст. 15 ст. 115 УК).

Инциденты с гранатами в Украине

Вчера стало известно, что в Одесской области разоблачили очередную наркогруппировку. Во время задержания у торговцев наркотиками изъяли гранатомет и гранаты.

Ранее Служба безопасности Украины нейтрализовала два мощных канала переправки оружия в Киев. Среди изъятого у задержанных – арсенал боевых гранат с подрывниками.

Также правоохранители задержали жителя Николаевской области, который организовал канал сбыта трофейного оружия. Злоумышленник пытался сбыть покупателям гранатомет, огнемет и 20 гранат Ф-1.

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