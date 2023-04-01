Есть пострадавший один человек.

Во Львове взорвалась граната, в результате чего один человек погиб.

"Взорвалась граната на ул. Замарстиновской 150, есть пострадавшие один человек, также один человек погиб. На месте работают все соответствующие службы", - сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

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31 марта враг нанес ракетный удар по Запорожью и пригороду. Оккупанты выпустили две ракеты С-300, разрушен объект инфраструктуры.

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Также захватчики обстреляли из самолета город орехов Запорожской области, есть раненые среди гражданских.

Кроме того, россияне обстреляли Разумовку и нижнюю Хортицу, попав в жилые частные дома и на территорию фермы. По предварительным данным, жертв нет.

Вечером, 31 марта, оккупанты обстреляли Авдеевку из артиллерии, погибли два человека. Среди погибших - ребенок 2022 года рождения.

Кроме того, враг в течение дня, 31 марта, обстрелял четыре громады Сумской области. В результате одного из обстрелов получил ранение житель Сумского района.

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