Правоохранители задержали жителя Николаевщины, который организовал канал сбыта трофейного оружия.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.
Отмечается, что оперативники отряда совместно с другими правоохранителями разоблачили и пресекли канал нелегальной продажи огнестрельного оружия и боеприпасов.
"Организовал криминальный бизнес житель Николаевской области. Делец выискивал оружие из районов ведения боевых действий, которое оставили оккупанты. В дальнейшем фигурант дела сбывал трофеи на "черном" рынке. Своих "клиентов" злоумышленник подыскивал через знакомых, в том числе и среди представителей криминалитета", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели оперативную закупку огнестрельного оружия и боеприпасов, во время которой и задержали "бизнесмена".
В ходе операции злоумышленник пытался сбыть покупателям гранатомет, огнемет и 20 гранат Ф-1 за $1,8 тыс.
Следственные действия продолжаются, организатор "бизнеса" задержан и уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").
РПГ-22, РПО "Шмель", 20 гранат Ф-1 и денежные средства правоохранители изъяли.
Как уточнили в пресс-службе, операция по ликвидации канала сбыта трофейного оружия проводилась оперативниками Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ в Николаевской области и Нацполиции под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.
Предатели Украины
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, полиция и СБУ регулярно выявляют коллаборантов и предателей Украины, которые всячески помогают российским оккупантам.
Так, 14 сентября в Одессе пассажиры маршрутки задержали женщину, которая через окно фотографировала объекты инфраструктуры. До приезда полиции неизвестна пыталась убедить окружающих, что фотографировала цветы, но ей не поверили.