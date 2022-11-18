Мужчина выискивал оружие из районов ведения боевых действий, которое оставили оккупанты, и в дальнейшем сбывал трофеи на "черном" рынке.

Правоохранители задержали жителя Николаевщины, который организовал канал сбыта трофейного оружия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

Отмечается, что оперативники отряда совместно с другими правоохранителями разоблачили и пресекли канал нелегальной продажи огнестрельного оружия и боеприпасов.

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"Организовал криминальный бизнес житель Николаевской области. Делец выискивал оружие из районов ведения боевых действий, которое оставили оккупанты. В дальнейшем фигурант дела сбывал трофеи на "черном" рынке. Своих "клиентов" злоумышленник подыскивал через знакомых, в том числе и среди представителей криминалитета", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели оперативную закупку огнестрельного оружия и боеприпасов, во время которой и задержали "бизнесмена".

В ходе операции злоумышленник пытался сбыть покупателям гранатомет, огнемет и 20 гранат Ф-1 за $1,8 тыс.

Следственные действия продолжаются, организатор "бизнеса" задержан и уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

РПГ-22, РПО "Шмель", 20 гранат Ф-1 и денежные средства правоохранители изъяли.

Как уточнили в пресс-службе, операция по ликвидации канала сбыта трофейного оружия проводилась оперативниками Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ в Николаевской области и Нацполиции под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Предатели Украины

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, полиция и СБУ регулярно выявляют коллаборантов и предателей Украины, которые всячески помогают российским оккупантам.

Так, 14 сентября в Одессе пассажиры маршрутки задержали женщину, которая через окно фотографировала объекты инфраструктуры. До приезда полиции неизвестна пыталась убедить окружающих, что фотографировала цветы, но ей не поверили.

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