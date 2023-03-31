Четыре злоумышленника ежемесячно сбывали до 6 тысяч доз и получали 1 миллион гривен прибыли.

Очередную наркогруппировку разоблачили правоохранители. Двое жителей Одесской области в возрасте 32 и 34 года создали наркомагазин в Интернете, где предлагали каннабис, амфетамин и "Альфа-PVP". Во время задержания у торговцев наркотиками изъяли гранатомет.

Как сообщает ГУНП в Одесской области, для сбыта фигуранты привлекли двух жителей Черноморска, которые сбывали "товар" через закладки. Фасовали его в арендованном гараже, который использовали как цех и склад.

"Лидеры группировки администрировали интернет-магазин, принимали заказы от клиентов, обеспечивали бесперебойную поставку оптовых партий "товара", контролировали движение средств и распределяли прибыль между участниками группы. Ежемесячно злоумышленники сбывали около 6 тысяч доз. Такой бизнес приносил им около миллиона гривен прибыли ежемесячно", - сообщили в управлении.

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Правоохранители при силовой поддержке бойцов спецподразделений провели 15 одновременных обысков, во время которых изъяли около 5 тысяч уже готовых к сбыту закладок с амфетамином, "Альфа-PVP" и каннабисом, черновые записи, деньги в иностранной валюте. Кроме того, изъято оружие с патронами, четыре гранаты, ручной противотанковый гранатомет, а также четыре автомобиля, которые злоумышленники использовали.

Все изъятое направлено на проведение исследований. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков и психотропов по ценам "черного" рынка превышает 1 миллион гривен.

Все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Борьба с наркопреступностью в Украине - последние новости

В прошлом месяце в Днепропетровской области нейтрализовали наркогруппировку с ежемесячным оборотом в 12 миллионов гривен. Злоумышленники легализовали доходы, скупая элитную недвижимость.

До этого в Киеве прекратили деятельность вооруженной преступной наркогруппировки, которая сбывала кокаин в столице.

Также масштабный канал контрабанды наркотических средств и прекурсоров из ЕС в Украину разоблачили на Галицкой таможне.

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