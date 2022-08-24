Изъято много боевых средств поражения.

Служба безопасности Украины нейтрализовала два мощных канала нелегальной переправки боевых средств поражения на территорию Киева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе контрдиверсионной "зачистки" столичного региона сотрудники Службы безопасности ликвидировали два мощных канала нелегальной переправки боевых средств поражения на территорию Киева. В частности, задержаны злоумышленники, которые специализировались на незаконном сбыте огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что среди изъятого у задержанных – арсенал боевых гранат с подрывниками и автоматы Калашникова с ящиками патронов.

Задержанные злоумышленники являются жителями Черкасской области, они, по данным следствия, пытались продать в столице партию средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах.

Во время обысков у злоумышленников изъяли: 12 боевых гранат, 6 пистолетов различных марок, винтовку, более 270 патронов различного калибра, комплектующие к стрелковому оружию, свыше 1,2 млн грн, полученных преступным путем.

В СБУ отмечают, что другой злоумышленник задержан на попытке скрытой переправки вооружений из одного из прифронтовых районов востока Украины.

"Задержанный – житель Винницкой области, который пытался незаконно вывезти военную продукцию на собственном автомобиле для нелегальной продажи криминалитета", - сказано в сообщении.

В СБУ также добавили, что во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили: 14 боевых гранат Ф-1 и РГД с запалами к ним, 25 подрывников, 2 автомата Калашникова АК-74, 24 выстрела к подствольному гранатомету, 14 сигнальных ракет, более 3 тыс. патронов различного калибра.

По материалам Службы безопасности, сейчас решается вопрос относительно сообщения злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц", - отмечают в СБУ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СБУ разоблачила предателей на востоке Украины, которые передавали разведданные о позициях HIMARS.

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