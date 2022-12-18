Опасные предметы, найденные в Киевской области, должны уничтожить.

В лесном массиве в Фастовском районе Киевской области обнаружены остатки вражеской ракеты.

Взрывоопасный предмет нашли на территории лесного массива, об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в регионе.

"17 декабря в 10:10 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о нахождении взрывоопасного предмета в с. Мархаловка, на лесном массиве Глеваховской территориальной громады", - говорится в сообщении.

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Подана заявка на вызов пиротехнической службы мобильного спасательного центра ГСЧС Украины для дальнейшего уничтожения опасной находки.

Массированный ракетный удар по Украине 16 декабря - что надо знать

Российские захватчики утром 16 декабря нанесли очередной массированный удар по Украине. Опасность длилась более четырех часов. Противники запустили 76 ракет, более 60 из них ликвидировали украинские защитники.

В результате вражеского удара повреждены около девяти объектов генерации. Во многих украинских населенных пунктах возникли проблемы с электро-, тепло- и водоснабжением. В Киеве долго не работало метро.

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