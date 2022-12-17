Сегодня с 7:30 киевское метро возобновляет свою работу.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы столичного метро.

Об этом он проинформировал в Telegram.

"Сегодня утром, в 7:30 возобновляет работу киевское метро", - отметил мэр.

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Ранее сегодня Киевская городская государственная администрация сообщила, что столичное метро пока продолжает работать только как укрытие.

Отмечалось, что "Киевпастранс" запустил автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена.

"Интервалы движения на них составляют 15-20 минут: маршрут №1-М "Ст. м. "Льва Толстого" – ст. м. "Лесная", маршрут №2-М "Ст. м. "Героев Днепра" – ст. м. "Льва Толстого", маршрут №3-М "Ст. м. "Красный Хутор" – ст. м. "Дворец Спорта", - говорится в сообщении.

В сообщении было сказано, что о возобновлении движения поездов метрополитена будет сообщено дополнительно.

Ракетные удары 16 декабря

16 декабря в Киеве после российской ракетной атаки была приостановлена работа всего электротранспорта. В городе произошли аварийные отключения электроэнергии. Движение электротранспорта, в том числе и метро, временно приостановили. На наземные маршруты вместо трамваев и троллейбусов вывели автобусы. Метрополитен работал только как укрытие.

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