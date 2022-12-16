РФ выпустила по Украине ракеты Х-101, "Калибр", Х-22, Х-59 и Х-31П.

Утром 16 декабря Россия запустила по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 – крылатые (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 – управляемые авиационные ракеты (Х-59/Х-31П).

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, Силы и зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 60 ракет.

"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ!" – отметил он.

Массированная ракетная атака России 16 декабря

Напомним, ранее сообщалось, как утром 16 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами.

Из-за обстрела в "Укрэнерго" объявили о чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины. Как сообщается на сайте компании, с энергообъектов произошла потеря 50% потребления объединенной энергосистемы Украины. В связи с этим компания объявила о режиме системной аварии.

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