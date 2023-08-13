Авария произошла на автодороге "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань".

В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия при участии трех легковых автомобилей погибли три человека.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram. В частности, 13 августа на автодороге "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань" возле села Деньги, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3-х легковых автомобилей.

"В результате происшествия три человека погибли", - говорится в сообщении.

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В этой связи, дежурным караулом 8-й Государственной пожарно-спасательной части осуществлено деблокирование тел двух погибших и одного травмированного человека, который умер в скорой.

Движение по автодороге затруднено, регулируется работниками полиции.

ДТП в Украине

10 августа в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты "скорой" и легкового автомобиля, в которой погибли три человека. В результате столкновения автомобилей погибли оба водителя и пассажир-медработник из спецавтомобиля. ДТП произошло на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев" неподалеку с. Михайловка Новоодесской общины.

А 8 августа на Харьковщине правоохранитель на служебном автомобиле сбил 15-летнюю девочку, ребенок погиб на месте. Полицейского отстранили.

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