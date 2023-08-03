Состояние опьянения судьи во время совершения ДТП подтверждено рядом экспертиз.

Состояние опьянения судьи Алексея Тандыра во время совершения ДТП подтверждено рядом экспертиз. Всего следствие получило 18 экспертных заключений по делу.

В сообщении Государственного бюро расследований о завершении расследования дела сообщается, судья находился за рулем автомобиля и вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие - в результате него погиб 23-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины. ГБР информирует, что сейчас материалы уголовного производства открыты для ознакомления стороне защиты.

"Всего за время расследования проведено 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие. Поскольку судья обладает специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отобрания биологических образцов он попытался исказить их содержимое с целью сокрытия состояния алкогольного опьянения. Несмотря на это, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено также выводами других экспертиз", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что по результатам автотехнической, трассологической и технической экспертиз доказано нарушение Правил дорожного движения, несоблюдение запретов дорожных знаков и значительное превышение скорости на момент столкновения.

Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Смертельное ДТП с судьей Тандыром - что известно

26 мая около полуночи председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте.

Судью задержали. От проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения он отказался. С тем свидетели заявили, что судья был нетрезв, а в его автомобиле нашли полупустую бутылку алкоголя.

Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительное отобрание биологических образцов у судьи.

19 июня во время апелляции на меру пресечения адвокаты судьи заявили, что нет экспертизы крови Тандыра, и что на момент ДТП он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии судебно-психологическая экспертиза подтвердила, что судья находился на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в ГБР информировали, что согласно результатам другой экспертизы, установлено, что судья ехал за рулем автомобиля на момент ДТП со скоростью 100 км/час.

Вас также могут заинтересовать новости: