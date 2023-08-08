В прокуратуре утверждают, что на момент аварии водитель автомобиля был трезв.

На Харьковщине правоохранитель на служебном автомобиле сбил 15-летнюю девочку, ребенок погиб на месте. Полицейского отстранили.

Как сообщает Харьковская облпрокуратура, сейчас продолжается досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

По данным следствия, трагедия произошла около 19:20 2 августа на трассе "Киев-Харьков-Довжанский".

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"Машина сбила 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. От полученных травм ребенок погиб на месте. За рулем находился полицейский. Он управлял служебным автомобилем", - рассказали в прокуратуре.

После аварии следователи осмотрели место происшествия и авто. Также было проведено освидетельствование водителя, по результатам которого он не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, судебная экспертиза технического состояния авто и судебная автотехническая экспертиза.

В полиции уточнили, что речь идет о работнике Департамента внутренней безопасности Нацпола, который в момент аварии возвращался из командировки.

В департаменте заявили, что полностью способствуют ГБР в расследовании аварии, а правоохранителя отстранили от исполнения обязанностей.

По данным СМИ, авария произошла в селе Песочин Харьковской области, а погибшую девочку зовут Альбина Харченко.

Тогда она возвращалась из Песочина домой к Коротичу после репетиции в театральном кружке. Во время аварии девочка переходила дорогу по пешеходному переходу и вела в руках велосипед.

Другие ДТП с полицейскими

Как сообщал УНИАН, ранее в Ривненской области посреди дороги нашли тело 64-летней женщины, которая погибла в результате ДТП. Полиция установила, что женщину сбил автомобилем сотрудник одного из отделений полиции, который находился вне службы, и оставил умирать на обочине.

Ранее смертельное ДТП с участием полицейского произошло на Кировоградщине. Нетрезвый правоохранитель за рулем не справился с управлением, в результате чего погибли трое 17-летних девочек: две - на месте происшествия, еще одна умерла в карете скорой помощи.

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