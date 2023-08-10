В результате столкновения автомобилей погибли оба водителя и пассажир-медработник из спецавтомобиля.

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кареты "скорой" и легкового автомобиля, в которой погибли три человека.

Как сообщил начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет, ДТП произошло на автодороге Н-24 "Благовещенское - Николаев" неподалеку села Михайловка Новоодесской общины.

"Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня с участием автомобилей Volkswagen Jetta и автомобиля скорой медицинской помощи Peugeot Partner", - написал он.

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Шайхет сообщил, что в результате столкновения автомобилей погибли оба водителя и пассажир-медработник из спецавтомобиля.

"Сейчас на месте работают следователи и спасатели. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП", - отметил глава полиции.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Харьковской области правоохранитель на служебном автомобиле сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. Она погибла на месте. В прокуратуре утверждают, что на момент аварии водитель автомобиля был трезв.

Ранее на Кировоградщине в ДТП с участием нетрезвого полицейского погибли трое 17-летних девушек: две-на месте происшествия, еще одна девушка скончалась в карете скорой помощи.

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