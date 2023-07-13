Предварительно известно, что водитель легковушки проигнорировал запрещенные сигналы и поехал через переезд, где столкнулся с электричкой.

В Черниговской областной детской больнице от полученных травм скончалась 3-летняя девочка, госпитализированная в результате ДТП с участием легкового автомобиля и поезда. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА.

Согласно информации, в результате столкновения легковушки с пригородным поездом "Чернигов – Нежин" погибли 32-летний водитель автомобиля, его 29-летняя жена. В автомобиле также находились двое детей: 8-летняя девочка погибла на месте происшествия, 3-летний ребенок был госпитализирован в областную детскую больницу, где скончался от травм.

Как уточнили в секторе коммуникаций полиции Черниговской области, обстоятельства ДТП расследуют в рамках производства по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц).

"Предварительно известно, что водитель автомобиля двигался в направлении Нежина через железнодорожный переезд, оборудованный световой и звуковой сигнализацией, а также соответствующими дорожными знаками. Водитель проигнорировал запрещенные сигналы и двинулся через переезд, в результате чего произошло столкновение с электропоездом сообщением "Чернигов-Нежин", - отметили в полиции.

По словам полицейских, прибывших на вызов о ДТП, чтобы спасти жизнь 3-летней девочки, им пришлось везти ребенка на служебном авто в ближайшую местную больницу, где их уже ожидала "скорая". Она доставила пострадавшую в Чернигов.

На данный момент следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и допрашивает свидетелей. Назначен ряд экспертиз.

Столкновение легковушки с поездом в Черниговской области

В Черниговской области вечером 12 июля на железнодорожном переезде вблизи пгт Куликовка электропоезд сообщением "Чернигов-Нежин" столкнулся с автомобилем "Volkswagen Passat". В результате погибли три человека, среди которых ребенок, еще одного – забрала "скорая".

По сообщению "Укрзализныци", водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения и, несмотря на запрещающие световые и звуковые сигналы, продолжил движение через железнодорожный переезд.

Вас также могут заинтересовать новости: