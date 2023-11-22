Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

В Павлограде патрульные полицейские использовали "подкрученный" драгер, чтобы требовать деньги с водителей. Об этом сообщают в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

На действия патрульных, которые работали на блокпостах при въезде и выезде из города, заявили на "горячую линию". Оказалось, что они во время проверки автомобилей предлагали некоторым водителям пройти тест на состояние алкогольного опьянения на драгере, который не стоял на балансе у полиции и всегда показывал превышение допустимой нормы.

Затем они предлагали за деньги решить вопрос о не составлении административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Одного из них задержали во время получения взятки в сумме 17 000 гривен. Во время обысков у него изъяли более 400 тысяч гривен и 6 тысяч долларов, устанавливается их происхождение.

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Полиция проводит следственные действия по причастности других полицейских. Задержанному готовят объявление о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Задержание полицейских: последние новости

Напомним, что летом в Харьковской области полицейский на служебном автомобиле сбил 15-летнюю девочку, она погибла на месте.

А во Львове на попытке продать более трех фунтов кокаина поймали бывшего полицейского, входившего в наркогруппировку.

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