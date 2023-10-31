В полиции утверждают, что водитель-военный нарушил ПДД.

В Житомирской области патрульные остановили водителя-военного с контузией и отправили его на проверку на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщил полковник ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан (Штирлиц), опубликовав соответствующее видео.

"Знаю большое количество полицейских, которые воюют на передовой, но не отличить воина с контузией, задержать его и отправить на задувку... Ну как так... Ну почему?" - прокомментировал Штефан.

Как свидетельствует обнародованное видео, в медучреждении устройство "Драгер" показало отсутствие содержания алкоголя в организме военного. Он был возмущен действиями полицейских и требовал их мобилизации в его подразделение, которое находится на передовой.

Под сообщением пользователи отметили, что проверкой бойца должна заниматься военная служба правопорядка, а не полицейские. По их мнению, если военный в момент остановки находился на службе, то патрульные превысили свои полномочия.

В полиции Житомирской оласти отреагировали на этот инцидент. Там пояснили, что 30 октября около 14:00 патрульные Коростышева остановили автомобиль из-за нарушения Правил дорожного движения (разворот в запрещенном месте).

"За рулем находился мужчина, у которого не было при себе водительского удостоверения. С целью проверки на состояние опьянения полицейские предложили ему пройти соответствующее обследование. Мужчина согласился и добровольно прошел тестирование с помощью прибора, что и видно на обнародованном видео", - отметили в правоохранительном ведомстве.

Также отмечается, что полицейские выполняли обязанности, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения и мер принуждения не применяли.

"Заметим, что обследование на состояние опьянения – процедура, предназначенная для официального выяснения состояния водителя и возможности безопасного управления им транспортным средством", - добавили в полиции.

Другие инциденты с участием военных и правоохранителей

29 сентября на одном из блокпостов на выезде из Харькова между сводным отрядом, несущим службу, и группой вооруженных мужчин в военной форме произошла стычка из-за проверки автотранспорта.

В частности, вооруженные мужчины угрожали оружием и требовали прекратить проверки на блокпосту. После короткого спора они уехали с места инцидента.

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