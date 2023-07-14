Он входил в наркогруппировку, которая завозила эквадорский кокаин в Украину из стран Европы.

Во Львове задержан бывший полицейский, пытавшийся продать три килограмма кокаина за 135 тысяч долларов. Об этом сообщает полиция Львовской области.

Отмечается, что задержанный был участником наркогруппировки, которая нелегально завозила в Украину эквадорский кокаин из стран Европы и распространяла его через проверенных дилеров оптовыми партиями.

Им оказался 42-летний житель Львовской области, который до 2021 года проходил службу в должности участкового офицера полиции. Он вместе с сообщниками, среди которых — гражданские лица и служащие таможенных постов — получал от иностранных наркодельцов "товар" и реализовывал его через налаженную сеть сбыта.

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"Злоумышленники продавали кокаин брикетами и только оптовыми партиями. За килограмм кокаина получали 45 тысяч долларов", - рассказали в полиции.

Правоохранители задержали бывшего подполковника полиции во Львове во время сбыта около 3,3 килограмма наркотиков. Ему объявили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств. Мужчине грозит до 12-ти лет лишения свободы.

За информацией Государственного бюро расследований, до полномасштабной войны наркодельцы завозили в Украину значительные партии наркотика через морской торговый порт Одессы. Однако из-за военных действий канал снабжения перестал существовать и наркодельцы создали новый путь поставки наркотиков через сухопутную границу с Польшей во Львовской области.

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