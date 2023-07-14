Во Львове задержан бывший полицейский, пытавшийся продать три килограмма кокаина за 135 тысяч долларов. Об этом сообщает полиция Львовской области.
Отмечается, что задержанный был участником наркогруппировки, которая нелегально завозила в Украину эквадорский кокаин из стран Европы и распространяла его через проверенных дилеров оптовыми партиями.
Им оказался 42-летний житель Львовской области, который до 2021 года проходил службу в должности участкового офицера полиции. Он вместе с сообщниками, среди которых — гражданские лица и служащие таможенных постов — получал от иностранных наркодельцов "товар" и реализовывал его через налаженную сеть сбыта.
"Злоумышленники продавали кокаин брикетами и только оптовыми партиями. За килограмм кокаина получали 45 тысяч долларов", - рассказали в полиции.
Правоохранители задержали бывшего подполковника полиции во Львове во время сбыта около 3,3 килограмма наркотиков. Ему объявили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств. Мужчине грозит до 12-ти лет лишения свободы.
За информацией Государственного бюро расследований, до полномасштабной войны наркодельцы завозили в Украину значительные партии наркотика через морской торговый порт Одессы. Однако из-за военных действий канал снабжения перестал существовать и наркодельцы создали новый путь поставки наркотиков через сухопутную границу с Польшей во Львовской области.
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