Мальчик ударился головой о металлическую конструкцию.

В селе Чудель Сарненского района Ривненской области погиб 14-летний мальчик, который на велосипеде ехал через аварийный мост.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала TVRivne1.

Подросток поздно вечером возвращался домой на велосипеде через переправу, в какой-то момент он упал и ударился о металлическую конструкцию моста.

На место происшествия прибыла «скорая помощь», но спасти ребенка не удалось. Мальчик умер уже в карете «скорой».

«Сейчас открыто уголовное производство по факту умышленного убийства с отметкой несчастный случай», – сообщила пресс-секретарь ГУНП Ровенской области Екатерина Загурская.

Читайте такжеНапоролась на забор: прыжки на батуте закончились травмой для девочки на РовенщинеОтмечается, что люди не раз жаловались на состояние моста через реку Случь, где погиб мальчик. Конструкции аварийной переправы лежат не ровно, плиты под ногами то опускаются, то поднимаются, фиксируется наклон, плиты при входе на мост выпирают, создавая неудобные «пороги» для прохожих.

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Автор: Катерина Шварц