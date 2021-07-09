Травмы получил также 11-летний ребенок.

В Ривненской области в результате дорожно-транспортного происшествия вечером 8 июля погибла 9-летняя девочка. Травмы получил и 11-летний ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в коммунальном предприятии «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Ривненского областного совета, около 20 часов 8 июля в Ривненском районе на автодороге в направлении села Хотин съехал в кювет и перевернулся легковой автомобиль.

На место происшествия прибыли две бригады медиков.

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"За пределами автомобиля лежал ребенок (девочка 2012 года рождения). Медики срочно начали реанимационные мероприятия, однако спасти жизнь ребенку не удалось. Бригада "скорой" констатировала смерть. Еще двое человек пострадали в результате ДТП: девочка (ориентировочно 11 лет, предварительный диагноз: «ушиб шейного отдела позвоночника» и женщина (ориентировочно 38 лет). У нее предварительно диагностировали тупую травму живота с возможным повреждением внутренних органов и ушиб грудной клетки», - отмечается в сообщении центра.

Сейчас подробности ДТП и причины аварии выясняют полицейские.

Как утверждают медики «скорой», мужчина, который был за рулем автомобиля, отказался от осмотра.

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Автор: Петр Хромых