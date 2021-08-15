Злоумышленник без всяких объяснений ударил кулаком в лицо 19-летнего правоохранителя, который патрулировал Суворовский район Одессы.

Появилось видео избиения бойца Нацгвардии в Одессе.

Запись инцидента выложили в Telegram-канале "Ху**ая Одесса".

На нем видно, что злоумышленник без всяких объяснений ударил кулаком в лицо 19-летнего милиционера, который патрулировал Суворовский район Одессы.

В течение суток правоохранители установили личность и место нахождения 25-летнего нападавшего, он имеет судимость за ограбление и ведет кочевой образ жизни.

Мужчина пояснил, что якобы узнал милиционера, который несколько месяцев назад "оскорбил его при исполнении служебных обязанностей, и решил отомстить.

Правонарушителя поместили в изолятор временного содержания и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

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Согласно действующему законодательству, за умышленное нанесение телесных повреждений работнику правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей гражданину грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

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Автор: Денис Прядко