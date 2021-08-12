У пострадавшего диагностировали ушибы и перелом пальца.

Нетрезвая компания избила водителя такси в Днепре. Причиной инцидента стал отказ таксиста везти пьяных пассажиров.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Происшествие произошло на улице Михаила Руденко. Таксист прибыл на вызов, где его ожидала компания выпивших людей. Мужчина отказался везти нетрезвых пассажиров, что их разозлило и они набросились на него с кулаками.

В результате нападения водитель такси получил ушибы туловища и руки, а также у него диагностировали перелом пальца. Кроме того, выпившие пассажиры повредили авто.

Читайте такжеИскусали лицо и голову: в Днепре рой шершней напал на девушкуПострадавший водитель вызвал правоохранителей и удерживал хулиганов до их приезда. Полицейские задержали нетрезвую компанию. В то же время избитого водителя такси госпитализировали.

Как ранее сообщал УНИАН, таксист перевозчика "Bolt" в Киеве напал с ножом на пассажира-иностранца.

Полицейские получили вызов по поводу телесных повреждений на улице Грушевского. На месте происшествия инспекторы выяснили, что водитель автомобиля KIA ударил пассажира ножом. Мужчину немедленно госпитализировали. По данным издания, он – гражданин США.

Автор: Анастасия Горбачева