В Харьковской области трое полицейских пытались задержать полностью голого мужчину, однако тот отчаянно сопротивлялся.
Инцидент произошел в Волчанске, сообщает Telegram-канал "Харьков Life".
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Правоохранители приехали на вызов о хулиганстве и столкнулись с неадекватным голым мужчиной. Полицейские пытались его задержать, в том числе применив газовый баллончик. Однако хулиган сопротивлялся и ударил одного из копов ногой, когда тот упал, "отбегая" от неадеквата.
Почему мужчина разгуливал голышом и удалось ли полицейским в конце концов его задержать по итогам эпичной схватки пока неизвестно.
Как отметили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области, голого мужчину задерживали за хулиганство, передает ТСН.
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