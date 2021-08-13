Мать злоупотребляла алкоголем и не кормила маленького сына.

Под Харьковом полиция "спасла" маленькую ребенка от собственной матери. 36-летняя женщина, которая живет в Чугуеве, злоупотребляет спиртными напитками и два дня не кормила своего 2-летнего сына.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Чугуевщины.

В дом, где со своим маленьким сыном проживает женщина, наведались с рейдом начальник Сектора ювенальной превенции Чугуевского РУП и работники Службы по делам детей. Там правоохранители увидели ужасные условия, опасные для ребенка.

Выбитые стекла, разбросанные бутылки из-под спиртного и нож, который в любой момент мог беспрепятственно взять в руки маленький мальчик - все это поразило полицейских. Правоохранители установили, что 36-летняя женщина злоупотребляет алкоголем и уже два дня не кормит своего 2-летнего сына.

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"Данная семья будет регулярно проверяться сотрудниками сектора ювенальной превенции Чугуевского РУП", - добавили в пресс-службе.

Ранее УНИАН сообщал, что в Луганской области парень открыл огонь по подросткам, из-за этого пострадал ребенок.

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Автор: Полина Кузенко