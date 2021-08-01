Парень выходил из гей-клуба "Лифт".

Мужчина, избивший танцора украинской певицы Нади Дорофеевой Евгения, оказался военнослужащим УГО Украины.

Об этом сообщается на странице Управления государственной охраны Украины в Facebook.

"Сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства произошедшего выясняются. На время проведения расследования военнослужащий отстранен от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что будут содействовать проведению досудебного расследования.

Читайте такжеВ Днепре шестилетний мальчик выпал из окна"Кроме того, Управление окажет необходимую помощь для лечения Евгения", - отметили в УГО.

Избиение танцора Дорофеевой

Ранее певица Надя Дорофеева заявила, что неизвестный избил ее танцора Евгения. В тот день парень с друзьями вышли из клуба "Лифт".

У него было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Автор: Людмила Жерновская