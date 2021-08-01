Украинская певица Надя Дорофеева опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что неизвестный избил ее танцора Евгения.
"Ребята, сегодня ночью это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед! Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому", - поделилась подробностями жуткого инцидента певица.
Также она добавила, что есть фото и свидетели данного происшествия. Заявление в полицию уже написали.
"Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!!! И найти человека, который на него напал! Возможно, кто-то видел его или узнает на видео… Это очень поможет", - добавила Дорофеева.
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