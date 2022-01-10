Подозреваемого задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Одесской области 23-летний парень зарезал своего отца, который напился и оскорбил его в рождественскую ночь.

Об этом сообщили в Раздельнянском районном отделе полиции в Одесской области.

"Произошло событие в рождественскую ночь. 46-летний житель Захаровской территориальной громады засиделся у соседей, а туда пришел его 23-летний сын, чтобы забрать отца домой. Но такая забота не понравилась главе семьи, и он затеял ссору. Из-за грубости отца молодой человек обезумел и побежал домой за ножом", – рассказали в полиции.

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Полицейские изъяли с места происшествия орудие преступления и другие вещественные доказательства.

Злоумышленнику объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 (Нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Его поместили в следственный изолятор. Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет.

В начале января стало известно, что в Николаевской области в одном из сел 30-летняя женщина в Доме культуры ударила ножом в живот 25-летнего пьяного знакомого, поскольку он на дискотеке "проявлял к ней излишнее внимание". Раненый скончался, а женщину задержали правоохранители.

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