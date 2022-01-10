47-летний гражданин Молдовы периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб.

В Одессе задержали агента спецслужб РФ по подозрению в совершении и подготовке терактов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что с сентября прошлого года 47-летний гражданин Молдовы планировал и реализовал на территории Одесской области террористические акты.

К этому он привлек знакомого - гражданина Украины. Для проверки навыков наемника и готовности его к "работе" иностранец поручил ему испачкать красной краской памятный знак "Героям Небесной сотни", расположенный в Одессе в сквере возле областной государственной администрации.

Отмечается, что тот выполнил задание и в подтверждение передал заказчику фото поврежденного памятного знака, за что получил вознаграждение в размере 400 долл.

"Убедившись, что "исполнитель" хорошо справился с возложенной на него задачей, иностранец, подробно проинструктировав, поручил ему поджечь три военных автомобиля, располагавшихся на территории одной из воинских частей в Одессе. Награда за это составила 800 долл.", - рассказали в пресс-службе.

При этом иностранец отметил, что этот террористический акт вызовет общественный резонанс в Украине, нарушит общественную безопасность, а население будет запугано. Кроме того, будет нанесен материальный ущерб военному имуществу и обороноспособности Вооруженных сил Украины.

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По данным прокуратуры, во время передачи 800 долл. за поджог авто иностранца задержали в Одессе сотрудники УСБУ в Одесской области.

Как уточнили в пресс-службе областного УСБУ, задержанный - агент российской военной разведки. По данным спецслужбы, злоумышленника задержали с поличным, когда он передавал деньги за предыдущее задание и вербовал исполнителя для будущих преступлений.

По информации СБУ, агент периодически приезжал в Украину по заданию российских спецслужб.

"Его кураторы - представители российской военной разведки, действующие с территории непризнанной Приднестровской молдавской республики", - сообщили в управлении.

Главной задачей злоумышленника было расшатать общественно-политическую ситуацию в Одесской области с помощью проведения диверсий и терактов. Установлено, что следующими объектами посягательств агента должны были стать офисы волонтерских и общественно-политических структур патриотического направления, а также военная техника (автомобили) в Одесской области.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему сообщили о подозрении в совершении террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Правоохранители устанавливают других злоумышленников, причастных к вышеназванным преступлениям.

Как сообщал УНИАН, ранее под Киевом СБУ разоблачила подпольный цех по изготовлению взрывчатки.

А в Киеве СБУ обезвредила ячейку "ИГИЛ".

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