Мужчину задержали, а запрещенную символику изъяли.

В Измаиле Одесской области мужчина принес флаг СССР под военкомат и грозился дойти с ним до Берлина.

Об этом пишет "Думская".

Инцидент произошел вчера, 8 января. Местный житель размахивал флагом СССР и заявил, что может дойти с ним до Берлина.

Очевидцы вызвали полицию. Мужчину задержали, а запрещенную символику изъяли.

Читайте такжеВ Одессе полиция задержала двух человек с запрещенной символикой (фото)По данным издания, задержанным оказался 44-летний безработный местный житель, который неоднократно привлекался к административной ответственности и к уголовной за хранение наркотиков.

В полиции сообщили, что мужчину отпустили под личное обязательство. Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ч. 1 ст. 436-1 УК Украины - за публичное использование символики коммунистического и других тоталитарных режимов.

Как сообщал УНИАН, ранее на Луганщине полицейские установили личность правонарушителя, который сорвал флаг Украины вблизи одного из магазинов и сжег его.

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