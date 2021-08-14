Мужчина, находившийся за рулем, наехал на пирс, где отдыхали люди.

В Николаевской области произошла авария на воде, в результате которой одна из отдыхающих попала в больницу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Инцидент произошел около полудня 14 августа на городском пляже города Очаков.

Мужчина, находившийся за рулем, наехал на пирс, где отдыхали люди. В результате одну женщину госпитализировали с телесными повреждениями.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Читайте такжеВ курортной Кирилловке мужчина утонул на глазах у родственниковПока что случившееся квалифицировали по ч. 1 ст. 276 УК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", которая предполагает наказание в виде до трех лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом месяце в курортном Геническе в Херсонской области смертельно травмировался 20-летний парень из Днепра - он на глазах у матери прыгнул в море из катамарана и сломал шею.

Автор: Станислав Кожемякин