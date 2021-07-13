Хозяйка базы отдыха уже обратилась в полицию.

Туристы разгромили коттедж на одной из баз отдыха в Коблево. Полицейские Николаевской области разыскивают хулиганов.

Об этом рассказала хозяйка отеля Анастасия Погосова в Facebook.

По словам девушки, компания из семи человек заселилась в коттедж на базе "Лазурный" в Коблево, стоимость которого 3100 гривен с учетом туристического сбора. Согласно видео, туристы разгромили номер - разбили двери и оставили горы мусора.

По словам женщины, отдыхающие вели себя нагло и ругались с персоналом. Администрация отеля пыталась вызвать полицию, но молодые люди запрыгнули в авто и протаранили ворота отеля. При этом она указала, что уже написала заявление полицию. Также она обнародовала фото "героя нашего времени".

Полиция устанавливает причины инцидента, а дебоширов разыскивают. О хулиганах известно, что они приехали из Николаева.

Как ранее сообщал УНИАН, киевская блогерша Мария Семенова 3 марта прошлого года разгромила съемную квартиру. Девушка сняла жилье в ЖК "Комфорт Таун", но потом якобы из-за выселения раньше срока решила отомстить владельцу и разгромила квартиру.

1 июня стало известно, что скандальная киевская блогерша и ее друзья разнесли снятый гостиничный номер. Полную видеохронику "отдыха" девушка публиковала в своих сториз в Instagram.

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Автор: Анастасия Горбачева