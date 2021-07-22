На Херсонщине в курортном городе Геническ смертельно травмировался 20-летний парень из Днепра.
Молодой человек прыгнул в море из катамарана и сломал шею, сообщает "Днепр вечерний".
Трагедия произошла 21 июля: 20-летний Владимир вместе с мамой отдыхали на море и решили вдвоем прокатиться на катамаране. Потом парень прыгнул из катамарана в воду. Владимир прыгнул на мелководье и ударился головой об дно, в результате чего он сломал себе шею.
Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть молодого парня.
Сообщается, что погибший парень работал поваром в одном из ресторанов Днепра и был у матери единственным сыном.
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