Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть молодого парня.

На Херсонщине в курортном городе Геническ смертельно травмировался 20-летний парень из Днепра.

Молодой человек прыгнул в море из катамарана и сломал шею, сообщает "Днепр вечерний".

Трагедия произошла 21 июля: 20-летний Владимир вместе с мамой отдыхали на море и решили вдвоем прокатиться на катамаране. Потом парень прыгнул из катамарана в воду. Владимир прыгнул на мелководье и ударился головой об дно, в результате чего он сломал себе шею.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть молодого парня.

Сообщается, что погибший парень работал поваром в одном из ресторанов Днепра и был у матери единственным сыном.

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Автор: Олег Давыгора