Одному из погибших не так давно исполнилось только 20 лет.

За сегодня, 6 мая, в реке Тиса обнаружили сразу шесть тел утопленников. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

"По информации от моих источников, 4 тела были обнаружены на украинской стороне, 2 тела на румынской стороне (об одном случае утром я уже упоминал). Некоторые из извлеченных тел долгое время провели в горной реке, на это указывает состояние в котором они находятся", – говорится в сообщении.

По словам Глаголы, одному из погибших не так давно исполнилось только 20 лет. Также известно, что одно тело нашли вблизи населенного пункта Сокирница, одно вблизи Тячева, а одно – неподалеку Буштино.

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"Прошу всех, у кого возникла идея пересечь эту горную реку – отказаться от этого, ведь вода в ней коварнее и опаснее, чем кажется на первый взгляд", – резюмировал он.

Гибель на Тисе: другие новости

28 апреля стало известно о гибели еще двух человек на реке Тиса. Их тела обнаружили пограничники.

По состоянию на конец апреля в Государственной пограничной службе сообщали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили уже тела 24 человек, которые пытались преодолеть Тису.

Пограничники отмечали, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать реку крайне опасно. Особенно – в темное время суток.

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