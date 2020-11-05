На станции искали взрывчатку.

В Киеве закрывали станцию метро "Площадь Льва Толстого" в связи с "минированием".

Об этом сообщается на Telegram-канале "Kyiv Metro Alerts".

"Станция "Площадь Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - говорится в сообщении.

Вскоре сообщили, что взрывоопасных предметов на станции не выявили, после чего ее открыли для пассажиров.

Напомним, во вторник, 3 октября, в Киеве поступило сообщение о заминировании ТРЦ "Глобус".

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Автор: Денис Прядко