Сообщение о "заминировании" торгового центра поступило в 10:20.

Во вторник, 3 октября, в Киеве поступило сообщение о заминировании ТРЦ «Глобус».

Читайте такжеПолиция не нашла взрывчатки на мосту Патона, однако задержала нетрезвого "минера"Об этом сообщает Telegram-канал «Киев сейчас».

«Посетителей и работников выводят на улицу. Здание будут проверять взрывотехники», – говорится в сообщении.

Как пишет «Обозреватель», анонимное сообщение поступило правоохранителям в 10:20. На данный момент на месте работают специалисты-взрывотехники.

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Автор: Катерина Шварц