В Киеве аноним "заминировал" ТРЦ "Глобус" / Telegram-канал Киев сейчас
Во вторник, 3 октября, в Киеве поступило сообщение о заминировании ТРЦ «Глобус».
Читайте такжеПолиция не нашла взрывчатки на мосту Патона, однако задержала нетрезвого "минера"Об этом сообщает Telegram-канал «Киев сейчас».
«Посетителей и работников выводят на улицу. Здание будут проверять взрывотехники», – говорится в сообщении.
Как пишет «Обозреватель», анонимное сообщение поступило правоохранителям в 10:20. На данный момент на месте работают специалисты-взрывотехники.
Вас также могут заинтересовать новости
- Патрульные получили вызов о заминировании ТЭЦ в Киеве, ее работников эвакуировали
- В Киеве "минировали" Центральный железнодорожный вокзал: взрывчатку не нашли
- В Украине "заминировали" все электростанции: полиция проверяет информацию
- В Днепре третьеклассница решила "заминировать" школу: в полиции раскрыли детали
- В Одессе "минировали" помещение избиркома (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram