Из искореженной Audi водителя пришлось доставать путем вырезки кузова.

В четверг, 2 марта, на пересечении Оболонского проспекта и улицы Героев полка "Азов" в Киеве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Как сообщают столичные Telegram-каналы, в результате столкновения трех авто одно из транспортных средств вылетело на пешеходную зону.

На кадрах с места аварии можно увидеть, что у одного из автомобилей в результате столкновения полностью смят багажник. А из искореженной Audi, как сообщают, водителя пришлось доставать путем вырезки кузова.

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На месте происшествия работали медики и правоохранители. О состоянии водителей и пассажиров в настоящее время ничего не известно, полиция не комментировала инцидент.

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