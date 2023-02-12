28-летний водитель автомобиля и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия.

Во Львовской области в результате ДТП погибли четверо людей. Об этом сообщила полиция Львовщины в Facebook.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 12 февраля, в 00:45 на улице Равской в городе Жовква, Львовского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Audi Q5", 28-летний житель Самборского района, не справился с управлением транспортным средством. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и столкнулся сначала с ограждением, а затем въехал в стену дома", - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что в результате ДТП водитель автомобиля и трое его пассажиров, жительницы Львовской области, от полученных травм скончались на месте.

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ДТП в Украине

11 декабря 2022 года неподалеку от Чернигова произошло ДТП с автобусом, который въехал в блокпост. Тогда семеро пассажиров пострадали.

В конце ноября стало известно, что постоянные отключения света из-за российских ракетных ударов негативно сказались на количестве ДТП. Число погибших в авариях увеличилось в шесть раз. Также возросло количество ДТП с участием пешеходов. При этом 25 декабря 2022 года в Нацполиции отчитывались, что с начала полномасштабной войны России против Украины количество смертельных ДТП снизилось на 17%.

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