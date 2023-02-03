Каневскому было 35 лет, у него осталось двое детей.

Возвращаясь в родной Каменец-Подольский в отпуск, в результате ДТП погиб военный Виталий Каневский. Он проходил службу в 214-м отдельном стрелковом батальоне.

Об этом сообщил мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко в своем Facebook. "Вернулся домой, но совсем не так, как нам бы этого хотелось. Навсегда 35... Без отца остались двое детей", — написал он.

Поситко выразил семье соболезнования по поводу трагедии. Виталия похоронят в пятницу, 3 февраля, в общине объявлен день траура. Церемония прощания начнется в 11:00. Захоронение состоится на Аллее Славы в 13:30.

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ДТП с участием военных авто

В сентябре 2022-го года в результате ДТП возле города Броды Львовской области погибли три девушки-миссионерки - 29-летняя Наталья Евгейчук, Любовь Боровик и 28-летняя Оксана Рищиковец, а также 7-летний сын женщины, которая управляла автомобилем Volkswagen Caddy.

Вечером 15 сентября на автодороге "Киев - Чоп" в Бродах столкнулись два автомобиля, один из которых - военный. На месте ДТП погибли четыре человека, которые ехали в машине Volkswagen.

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