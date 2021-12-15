В Киеве водитель легковой машины BMW на скорости влетел в припаркованные автомобили, после чего врезался в здание торгово-развлекательного центра.
Об этом сообщается в Telegram-канале Киев Оперативный.
По их данным, дорожно-транспортное происшествие произошло около 00:30.
"На Оболонском проспекте водитель BMW на довольно высокой скорости снес два припаркованных авто, а потом еще и в здание ТРЦ DreamTown влетел", - говорится в сообщении.
В машине находились два человека. По словам свидетелей происшествия, они находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Сумской области дети украли машину у названого отца и сбежали из дома.