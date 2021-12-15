На месте работает полиция.

В Киеве водитель легковой машины BMW на скорости влетел в припаркованные автомобили, после чего врезался в здание торгово-развлекательного центра.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киев Оперативный.

По их данным, дорожно-транспортное происшествие произошло около 00:30.

"На Оболонском проспекте водитель BMW на довольно высокой скорости снес два припаркованных авто, а потом еще и в здание ТРЦ DreamTown влетел", - говорится в сообщении.

В машине находились два человека. По словам свидетелей происшествия, они находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в Сумской области дети украли машину у названого отца и сбежали из дома.

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Автор: Людмила Жерновская