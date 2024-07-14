Сейчас поиски ребенка продолжаются.

На Черниговщине со вчерашнего дня продолжаются поиски 2-летнего мальчика, который исчез во время отдыха с родителями на берегу реки. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Черниговской области.

Согласно информации, в реке Рать, которая протекает возле села Крехаев Остерской территориальной громады, продолжаются поиски 2-летнего мальчика, который, вероятно, утонул вечером 13 июля.

Для проведения поисковых работ привлечено 15 человек, 3 единицы техники и 2 лодки, из которых от ГСЧС: 11 спасателей, 2 единицы техники и лодка.

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Гибель детей в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в Кривом Роге нашли мертвой 10-летнюю девочку, которая пропала 20 июня. По информации местных СМИ, тело ребенка обнаружили на даче, куда часто приезжали ее родители.

"По одной из версий, мать убила девочку и сообщила о ее исчезновении в полицию. Сегодня во время очередного допроса она во всем призналась. Это инсайд СВОИХ. Нам также известно, что у женщины есть еще двое детей. Они сейчас у бабушки", - отметили в местном Telegram-канале.

Также сообщалось, что во Львове из-за того, что не работал светофор, маршрутка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде. В результате травм ребенок скончался в больнице.

После этого инцидента следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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