Отметим, что официальной информации от Национальной полиции по этому делу пока нет.

В Кривом Роге нашли мертвой 10-летнюю девочку, которая пропала еще 20 июня. В местной полиции сообщали, что ребенок по имени Дарья Шевченко вышла из дома около 14:00 и не вернулась. Как сообщает телеграм-канал "Свои Кривой Рог", тело ребенка обнаружили на даче, куда часто приезжают ее родители.

"По одной из версий, мать убила девочку и сообщила о ее исчезновении в полицию. Сегодня во время очередного допроса она во всем призналась. Это инсайд СВОИх. Нам также известно, что у женщины есть еще двое детей. Они сейчас у бабушки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после заявления матери о пропаже ребенка сотрудники 4-го отделения полиции (Саксаганский) и Криворожского районного управления полиции круглосуточно разыскивали девочку. Однако "их сомнения в искренности слов женщины подтвердил полиграф, а впоследствии мать призналась во всем сама".

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"Мать убила дочь за неделю до того, как сообщила в полицию о ее исчезновении. У дочери с матерью были конфликтные отношения. После попытки самоубийства, Дарья лечилась в ПНД. В начале июня девочку выписали, до убийства оставалась неделя! О преступлении женщина призналась только после прохождения полиграфа. По ее словам, во время приступа агрессии она толкнула дочь, та упала и ударилась виском", – рассказывает "Свои Кривой Рог".

Правоохранители проверили поисковую историю браузера женщины, и обнаружили, что мать убитого ребенка гуглила информацию о том, "как убрать трупный запах, какой цемент выбрать". В СМИ добавили, что тело ребенка обнаружили в погребе, под слоем бетона. На месте работают правоохранители.

Стоит отметить, что официальной информации от Национальной полиции по этому делу пока нет.

Убийство детей: другие новости

В первой половине июня Украину всколыхнуло известие об исчезновении маленькой Валерии в Германии. 9-летняя украинка исчезла еще 3-го июня по дороге в школу в городе Дьобельн. К поискам ребенка привлекали сотни правоохранителей, а также кинологов, водолазов, спасателей и вертолет.

Через несколько дней тело ребенка было обнаружено далеко от лесных троп, в подлеске на непроходимой местности, примерно в 2,5 километрах от дома, где она жила.

14 июня в Чехии задержали подозреваемого в жестоком убийстве девятилетней украинки. По данным СМИ, ранее он состоял в отношениях с ее матерью.

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