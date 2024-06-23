По словам соседей, семья переехала в Кривой Рог из Сумской области.

В Кривом Роге нашли мертвой 10-летнюю Дарью Шевченко, которую разыскивали в течение двух суток. Журналисты Суспільного разобрались, как пропала девочка и что известно о ее матери.

По словам знакомой семьи, которая не сказала своего имени, девочка часто была грустной и плакала. Женщина отметила, что мать часто обвиняла ребенка в краже денег.

"По словам матери она украла полторы тысячи и исчезла из дома. Мать ходила очень спокойная, путалась в показаниях, один раз говорила, что ребенок исчез два дня назад, однажды говорила, что пять дней назад", - рассказала знакомая. Видео дня

В то же время продавщица местного магазина Татьяна отметила, что семья имела спокойный вид, также в ней еще есть двое детей.

"Спокойная семья, мать спокойная. Последний раз видела ее позавчера, она была спокойна. Дети у них опрятные", - отметила женщина.

В свою очередь соседка семьи Надежда рассказывает, что семья переехала в город осенью 2023 года.

"Мать такая, ни с кем не здоровалась. Девочка была спокойная. Мы так их не знаем, а эта девочка выходила котика кормить чужого", - добавила местная жительница.

По словам директора гимназии Натальи, где училась Дарья, ребенок начал ходить в их школу в декабре 2023 года. Педагог отметила, что семья является переселенцами из Сумской области.

Также корреспонденты издания посетили территорию дачного кооператива, где недавно нашли тело ребенка. Сейчас территория ограждена лентой. Председатель кооператива Виктор, который был понятым во время следственных действий, рассказал, что тело девочки обнаружили на глубине полтора метра.

"Набросаны плитки, такие как на тротуар, полуметровые, подоконники бетонные, сверху еще налита бетонная смесь. А потом еще набросано землей", - отметил он.

По его словам, дом, возле которого нашли тело Дарьи, не принадлежит семье, они его арендовали.

"Они еще не выкупили эту дачу, только задаток так дали", - сообщил мужчина.

Что известно об исчезновении девочки

20 июня около 14:00 девочка вышла из дома и по состоянию на утро 22 июня ее местонахождение было неизвестно. К поиску была привлечена специализированная кинологическая группа с собаками-универсалами.

"С помощью кинологических расчетов были обработаны локации, предоставленные полицией по объективным данным следствия. На данных локациях пропавшая не найдена", - рассказали в Павлоградском поисково-спасательном кинологическом отряде "Антарес".

Как писал УНИАН, 23 июня стало известно, что тело ребенка обнаружили на даче, куда часто приезжают его родители. По информации телеграм-канала "Свои Кривой Рог", девочку убила собственная мать, однако официальной информации по этому поводу еще нет.

"Мать убила дочь за неделю до того, как сообщила в полицию о ее исчезновении. У дочери с матерью были конфликтные отношения. После попытки самоубийства, Дарья лечилась в ПНД. В начале июня девочку выписали, до убийства оставалась неделя! О преступлении женщина призналась только после прохождения полиграфа. По ее словам, во время приступа агрессии она толкнула дочь, та упала и ударилась виском", - отметили в сообщении "Свои Кривой Рог".

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